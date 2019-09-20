ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зайцев об игре с БАТЭ: «Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще вначале чемпионата говорил, что наш основной конкурент «Шахтер»

21.09.2019 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев после матча с «Городеей» (3:1) рассказал о том, что для него значит игра следующего тура с БАТЭ, которая пройдет 25 сентября в Бресте.

 

– Чувствуется, что город готовится к игре?

– В Бресте на каждую игру готовятся. Там любят команду, любят футбол. В городе приятно находится. Люди всегда поддерживают и любят «Динамо». Ребята на каждую игру настраиваются отдельно и думают только о ней.

– Можно ли считать этот матч «золотым»?

– Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще вначале чемпионата говорил, что наш основной конкурент «Шахтер». Повторюсь, именно солигорчане являются предметом нашего повышенного внимания. Это амбициозная, хорошая команда, которая так же, как и мы, чувствует, что это тот сезон, когда можно взять чемпионство, – сказал Зайцев корреспонденту Tribuna.com.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев после матча с «Городеей» (3:1) рассказал о том, что для него значит игра следующего тура с БАТЭ, которая пройдет 25...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Первая лига. 21-й тур. «Смолевичи» – «Волна», «Белшина» в гостях у «Химика» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика