Зайцев об игре с БАТЭ: «Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще вначале чемпионата говорил, что наш основной конкурент «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев после матча с «Городеей» (3:1) рассказал о том, что для него значит игра следующего тура с БАТЭ, которая пройдет 25 сентября в Бресте.

– Чувствуется, что город готовится к игре?

– В Бресте на каждую игру готовятся. Там любят команду, любят футбол. В городе приятно находится. Люди всегда поддерживают и любят «Динамо». Ребята на каждую игру настраиваются отдельно и думают только о ней.

– Можно ли считать этот матч «золотым»?

– Лично для меня ключевой матч будет с «Шахтером». Я еще вначале чемпионата говорил, что наш основной конкурент «Шахтер». Повторюсь, именно солигорчане являются предметом нашего повышенного внимания. Это амбициозная, хорошая команда, которая так же, как и мы, чувствует, что это тот сезон, когда можно взять чемпионство, – сказал Зайцев корреспонденту Tribuna.com.