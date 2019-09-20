Лапко о хейтерах: «Люди готовы написать другому человеку, какой тот плохой, что не выиграл из-за жалких ставок»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка в своем Instagram поделилась мнением о хейтерах.

- Как ты относишься к хейтерам?

– Ну, расстраивают иногда их сообщения. Просто даже обидно за то, что люди готовы взять в руки телефон и написать другому человеку, какой тот плохой, что не выиграл из-за жалких ставок. Зачем просто так оскорблять человека? Ну, это почти что набить морду тому, кто тебе на ногу в метро наступил.

Причем, иногда приходят угрозы! Это самое страшное. Были у меня такие сообщения от одного ненормального, так я оборачиваясь два дня ходила. Я считаю, что кто-то должен взяться и оградить игроков от этого, – написала Лапко.