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Лапко о хейтерах: «Люди готовы написать другому человеку, какой тот плохой, что не выиграл из-за жалких ставок»
21.09.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
- Как ты относишься к хейтерам?
– Ну, расстраивают иногда их сообщения. Просто даже обидно за то, что люди готовы взять в руки телефон и написать другому человеку, какой тот плохой, что не выиграл из-за жалких ставок. Зачем просто так оскорблять человека? Ну, это почти что набить морду тому, кто тебе на ногу в метро наступил.
Причем, иногда приходят угрозы! Это самое страшное. Были у меня такие сообщения от одного ненормального, так я оборачиваясь два дня ходила. Я считаю, что кто-то должен взяться и оградить игроков от этого, – написала Лапко.
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Лапко о хейтерах: «Люди готовы написать другому человеку, какой тот плохой, что не выиграл из-за жалких ставок»
Белорусская теннисистка Вера Лапко в своем Instagram поделилась мнением о хейтерах.
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