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Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Верону», «Милан» играет с «Интером»

21.09.2019 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».

В воскресенье «Болонья» играет с «Ромой», «Наполи» – с «Лечче».

Чемпионат Италии

4-й тур

Кальяри – Дженоа 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Симеоне, 1:1 – 83 Куаме, 2:1 – 84, автогол Сапата, 3:1 – 87 Жоао Педро.
КальяриОльсен, Каччаторе, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоао Педро, Симеоне (Бирса, 82).
ДженоаРаду, Бираски, Сапата, Кришито, Анкерсен (Лерагер, 74), Шене, Радованович, Паяч, Сапонара (Пандев, 74), Куаме, Фавилли (Санабрия, 77).
Предупреждения:
Жоао Педро (38), Сапонара (73).

 

Удинезе – Брешия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
21 сентября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 57 Ромуло.
УдинезеМуссо, Самир, Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, Фофана (Барак, 67), Сема (Несторовски, 86), Уолас, Яяло, Пуссетто (Окака Чука, 67), Лазанья.
БрешияЙоронен, Чансельор, Чистана, Сабелли, Матею, Бизоли, Тонали, Шпалек (Гастальделло, 76), Ромуло (Змргал, 90), Айе, Доннарумма (Матри, 90).
Предупреждения:
Матею (11), Бизоли (15), Яяло (21), Родриго Бекао (45), Пуссетто (57), Чансельор (61), Окака Чука (82), Айе (85).

 

Ювентус – Верона
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ЮвентусБуффон, Алекс Сандро, Демирал, Данило, Бонуччи, Рэмзи, Матюиди, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду.
ВеронаСильвестри, Кумбула, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Велозу, Лазович, Верре, Амрабат, Дзакканьи, Ди Кармине.

 

Милан – Интер
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сассуоло – СПАЛ
Дата проведения
22 сентября, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Рома
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Наполи
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Торино
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Фиорентина
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Парма
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».
 
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