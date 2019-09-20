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Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Верону», «Милан» играет с «Интером»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».
В воскресенье «Болонья» играет с «Ромой», «Наполи» – с «Лечче».
Чемпионат Италии
4-й тур
- Дата проведения
-
20 сентября, 21.45, «Сарденья»
- Голы:
-
1:0 –
46 Симеоне,
1:1 –
83 Куаме,
2:1 –
84, автогол Сапата,
3:1 –
87 Жоао Педро.
Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоао Педро, Симеоне (Бирса, 82).
Дженоа –
Раду, Бираски, Сапата, Кришито, Анкерсен (Лерагер, 74), Шене, Радованович, Паяч, Сапонара (Пандев, 74), Куаме, Фавилли (Санабрия, 77).
- Предупреждения:
-
Жоао Педро
(38), Сапонара
(73).
- Дата проведения
-
21 сентября, 16.00, «Фриули»
- Гол:
-
0:1 –
57 Ромуло.
Удинезе –
Муссо, Самир, Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, Фофана (Барак, 67), Сема (Несторовски, 86), Уолас, Яяло, Пуссетто (Окака Чука, 67), Лазанья.
Брешия –
Йоронен, Чансельор, Чистана, Сабелли, Матею, Бизоли, Тонали, Шпалек (Гастальделло, 76), Ромуло (Змргал, 90), Айе, Доннарумма (Матри, 90).
- Предупреждения:
-
Матею
(11), Бизоли
(15), Яяло
(21), Родриго Бекао
(45), Пуссетто
(57), Чансельор
(61), Окака Чука
(82), Айе
(85).
- Дата проведения
-
21 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
Ювентус –
Буффон, Алекс Сандро, Демирал, Данило, Бонуччи, Рэмзи, Матюиди, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Роналду.
Верона –
Сильвестри, Кумбула, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Велозу, Лазович, Верре, Амрабат, Дзакканьи, Ди Кармине.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».
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