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Кирилл Готовец: «Аргентина — Ямайка»? Хотелось шестую забить»

21.09.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Йокеритом» (5:0).

– Игра сложилась для нас хорошо. Победили. Все равно считаю, что нужно в некоторых компонентах добавлять. Отличная командная игра, Энрот был на высоте. Он дал нам шанс выиграть матч.

- «Динамо» вошло в зону плей-офф...

– Это хорошо! По сравнению со стартом в прошлом сезоне... Но позади только восемь игр. Рано делать выводы.

- 5:0, «Аргентина — Ямайка». Было круто?

– Да, было хорошо. Правда, хотелось шестую забить, – сказал Готовец.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Йокеритом» (5:0).
 
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