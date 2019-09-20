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Кирилл Готовец: «Аргентина — Ямайка»? Хотелось шестую забить»
21.09.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
– Игра сложилась для нас хорошо. Победили. Все равно считаю, что нужно в некоторых компонентах добавлять. Отличная командная игра, Энрот был на высоте. Он дал нам шанс выиграть матч.
- «Динамо» вошло в зону плей-офф...
– Это хорошо! По сравнению со стартом в прошлом сезоне... Но позади только восемь игр. Рано делать выводы.
- 5:0, «Аргентина — Ямайка». Было круто?
– Да, было хорошо. Правда, хотелось шестую забить, – сказал Готовец.
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Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над «Йокеритом» (5:0).
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