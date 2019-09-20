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Рауль Алонсо: «Команда боролась до последнего. Это шаг в правильном направлении по сравнению с поединком в Порту»

21.09.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль Алонсо прокомментировал поражение от «Монпелье» (25:27).

«Серьезно готовились к матчу и сейчас сложно найти подходящие слова после такого поражения. Соглашусь, что наметилась определенная тенденция: мы хорошо тренируемся перед поединками, изучаем соперника, контролируем ход встречи, имеем отличный шанс победить, но затем ситуация меняется.

Соперник во второй половине перестроил защиту, стал действовать более активно. При этом мы играли спокойно, не допускали серьезных технических ошибок. Однако почему-то плохо сработали в ситуациях «один на один» на большом пространстве. Прямо сейчас у меня нет ответа на вопрос, почему. При этом могли оторваться на три мяча и сохранять комфортный перевес. Но, к сожалению, позволили сопернику вернуться в игру.

Отрадно, что команда боролась до последнего. Это шаг в правильном направлении по сравнению с поединком в Порту. Спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Алонсо.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль Алонсо прокомментировал поражение от «Монпелье» (25:27).
 
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