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Год назад не стало Анатолия Капского
22.09.2019 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Год назад не стало Анатолия Капского.
Председатель БАТЭ умер 22 сентября 2018 года. Ему было 52 года.
За время работы Капского БАТЭ 14 раз становился чемпионом Беларуси, трижды выигрывал Кубок Беларуси, семь раз побеждал в Суперкубке Беларуси. Кроме того, борисовчане пять раз участвовали в групповом турнире Лиги чемпионом, четыре раза выходили в групповой этап Лиги Европы.
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Год назад не стало Анатолия Капского.
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