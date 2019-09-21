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Ухань (WTA). Первый круг. Соболенко против Саснович, Азаренко сыграет с Векич
22.09.2019 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом круге турнира в Ухане прошлогодняя победительница Арина Соболенко (Беларусь, 13 WTA) сыграет с Александрой Саснович (Беларусь, 50 WTA). Виктория Азаренко (Беларусь, 43 WTA) встретится с Донной Векич (Хорватия, 21 WTA).
Сетка турнира
Wuhan Open
Ухань, Китай
22 – 28 сентября 2019
Premier 5
Призовой фонд – 2 828 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первом круге турнира в Ухане прошлогодняя победительница Арина Соболенко (Беларусь, 13 WTA) сыграет с Александрой Саснович (Беларусь, 50 WTA).
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