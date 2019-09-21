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Ухань (WTA). Первый круг. Соболенко против Саснович, Азаренко сыграет с Векич

22.09.2019 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом круге турнира в Ухане прошлогодняя победительница Арина Соболенко (Беларусь, 13 WTA) сыграет с Александрой Саснович (Беларусь, 50 WTA). Виктория Азаренко (Беларусь, 43 WTA) встретится с Донной Векич (Хорватия, 21 WTA).

Сетка турнира здесь.

Wuhan Open

Ухань, Китай

22 – 28 сентября 2019

Premier 5

Призовой фонд – 2 828 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
22 сентября, 09.00
Онлайн матча

Виктория Азаренко (Беларусь)  Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
23 сентября, 07.00
Онлайн матча

Полона Герцог (Словения)  Джессика Пегула (США)
6:0|6:1
Дата проведения
22 сентября, 06.13
Онлайн матча
Даниэль Коллинс (США)  Винус Уильямс (США)
7:5|5:1
Дата проведения
22 сентября, 07.20
Онлайн матча
Даяна Ястремская (Украина)  Айла Томлянович (Австралия)
7:6|6:2
Дата проведения
22 сентября, 07.34
Онлайн матча

Дженнифер Брэди (США)  Бернарда Пера (США)
Дата проведения
22 сентября, 09.00
Онлайн матча
Дарья Касаткина (Россия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
22 сентября, 11.00
Онлайн матча

Елена Рыбакина (Казахстан)  Чжу Линь (Китай)
Дата проведения
22 сентября, 12.30
Онлайн матча
Чжан Шуай (Китай)  Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
22 сентября, 14.30
Онлайн матча
Барбора Стрыцова (Чехия)  Сиюй Ван (Китай)
Дата проведения
22 сентября, 16.00
Онлайн матча
 
 
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В первом круге турнира в Ухане прошлогодняя победительница Арина Соболенко (Беларусь, 13 WTA) сыграет с Александрой Саснович (Беларусь, 50 WTA).
 
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