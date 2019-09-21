ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. Выставочные матчи. «Нью-Джерси» без Шаранговича обыграли «Айлендерс»

22.09.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.

НХЛ

Выставочные матчи

Коламбус – Питтсбург – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 2 Ди Паули (Рикола, Агоццино)

1:1 – 15 Эткинсон (Тексье, Дюбуа), ГБ

2:1 – 43 Робинсон (Шервуд, Скотт)

3:1 – 60 Андерсон (Дженнер, Карлссон), ПВ

 

Миннесота – Колорадо – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

1:0 – 3 Дамба (Штурм, Хартман)

1:1 – 22 Льюис (Боуэрс)

2:1 – 23 Цукер (Дамба, Зукарелло)

3:1 – 35 Э.Стаал (Зукарелло)

3:2 – 40 Мегна (Грир, Ренуф)

4:2 – 50 Зукарелло (Гринуэй,Стаал)

4:3 – 58 Тимминс (Мегна, Боуэрс)

 

Баффало – Торонто – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

0:1 – 14 Таварес (Капанен, Маззин)

1:1 – 16 Райнхарт (Айкел, Миллер)

2:1 – 28 Олофссон (Айкел, Далин), ГБ

2:2 – 35 Энгвалл (Капанен)

3:2 – 50 Веси (Райнхарт)

3:3 – 51 Мур (Готье, Маззин), ГМ

4:3 – 58 Олофссон (Райнхарт)

5:3 – 60 Смит (Родригес)

 

Вашингтон – Каролина – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

1:0 – 7 Лисон

2:0 – 16 Пиньо

3:0 – 49 Пиньо (Пилон, Джохансен), ГБ

3:1 – 52 Макгинн (Уоллмарк)

3:2 – 55 Куокканен (Бин, Нечас)

 

Нью-Джерси – Айлендерс – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

1:0 – 3 Боквист (Хишир, Братт), ГБ

1:1 – 15 Комаров (Добсон, Пелек)

2:1 – 29 Гусев (Хишир)

2:2 – 31 Барзэл (Хики, Эберле)

3:2 – 37 Бутчер (Хишир, Гусев)

3:3 – 46 Койвула (Кюнхакль)

4:3 – 56 Боквист (Бутчер, Братт), ГБ

Отметим, что белорусский нападающий Егор Шарангович не принимал участия в матче.

 

Филадельфия – Рейнджерс – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 19 ван Римсдайк (Жиру, Ворачек), ГБ

2:0 – 20 Хэйс (Ворачек, Линдблум)

3:0 – 33 Тварински (Стюарт, Лоутон)

4:0 – 46 Ворачек (Проворов, Жиру), ГБ

4:1 – 56 Джонс (Строум, Геттингер)

 

Оттава – Монреаль – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

 

Даллас – Флорида – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

 

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

 

Сан-Хосе – Вегас – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 12 Зыков (Пачиоретти, Глэсс)

0:2 – 35 Пачиоретти (Глэсс, Смит)

1:2 – 35 Суомела (Влэшик, Лабанк)

1:3 – 41 Так (Пачиоретти, Шульдт), ГБ

 

Чикаго – Бостон – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

 

Аризона – Анахайм – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

 

Лос-Анджелес – Ванкувер – 7:5 (3:2, 1:0, 3:3)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ясинский: «По счету может показаться, что мы не совсем серьезно отнеслись к «Шахтеру». Но у нас было желание дать бой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • купальные костюмы для женщин вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика