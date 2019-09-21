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НХЛ. Выставочные матчи. «Нью-Джерси» без Шаранговича обыграли «Айлендерс»
22.09.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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НХЛ
Выставочные матчи
Коламбус – Питтсбург – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
0:1 – 2 Ди Паули (Рикола, Агоццино)
1:1 – 15 Эткинсон (Тексье, Дюбуа), ГБ
2:1 – 43 Робинсон (Шервуд, Скотт)
3:1 – 60 Андерсон (Дженнер, Карлссон), ПВ
Миннесота – Колорадо – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
1:0 – 3 Дамба (Штурм, Хартман)
1:1 – 22 Льюис (Боуэрс)
2:1 – 23 Цукер (Дамба, Зукарелло)
3:1 – 35 Э.Стаал (Зукарелло)
3:2 – 40 Мегна (Грир, Ренуф)
4:2 – 50 Зукарелло (Гринуэй,Стаал)
4:3 – 58 Тимминс (Мегна, Боуэрс)
Баффало – Торонто – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
0:1 – 14 Таварес (Капанен, Маззин)
1:1 – 16 Райнхарт (Айкел, Миллер)
2:1 – 28 Олофссон (Айкел, Далин), ГБ
2:2 – 35 Энгвалл (Капанен)
3:2 – 50 Веси (Райнхарт)
3:3 – 51 Мур (Готье, Маззин), ГМ
4:3 – 58 Олофссон (Райнхарт)
5:3 – 60 Смит (Родригес)
Вашингтон – Каролина – 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
1:0 – 7 Лисон
2:0 – 16 Пиньо
3:0 – 49 Пиньо (Пилон, Джохансен), ГБ
3:1 – 52 Макгинн (Уоллмарк)
3:2 – 55 Куокканен (Бин, Нечас)
Нью-Джерси – Айлендерс – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
1:0 – 3 Боквист (Хишир, Братт), ГБ
1:1 – 15 Комаров (Добсон, Пелек)
2:1 – 29 Гусев (Хишир)
2:2 – 31 Барзэл (Хики, Эберле)
3:2 – 37 Бутчер (Хишир, Гусев)
3:3 – 46 Койвула (Кюнхакль)
4:3 – 56 Боквист (Бутчер, Братт), ГБ
Отметим, что белорусский нападающий Егор Шарангович не принимал участия в матче.
Филадельфия – Рейнджерс – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 19 ван Римсдайк (Жиру, Ворачек), ГБ
2:0 – 20 Хэйс (Ворачек, Линдблум)
3:0 – 33 Тварински (Стюарт, Лоутон)
4:0 – 46 Ворачек (Проворов, Жиру), ГБ
4:1 – 56 Джонс (Строум, Геттингер)
Оттава – Монреаль – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Даллас – Флорида – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)
Сан-Хосе – Вегас – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 – 12 Зыков (Пачиоретти, Глэсс)
0:2 – 35 Пачиоретти (Глэсс, Смит)
1:2 – 35 Суомела (Влэшик, Лабанк)
1:3 – 41 Так (Пачиоретти, Шульдт), ГБ
Чикаго – Бостон – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Аризона – Анахайм – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 7:5 (3:2, 1:0, 3:3)
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В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
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