Эльвира Герман: «Часто спрашивают: как ты соперничаешь с этими черненькими? Дело не во внешности и не в гендерной принадлежности»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман в программе «Макаенка, 9» рассказала о соперничестве со спортсменками из США.

– Почему так получается, что в барьерном беге успешны спортсмены из США, Австралии?

– Честно говоря, не знаю. Знаю, что их можно и нужно побеждать. Лично я к этому стремлюсь. Меня часто спрашивают: как ты соперничаешь с этими черненькими? Вообще, реально ли их обогнать? Считаю, реально. Дело не во внешности и не в гендерной принадлежности. Дело просто в самом человеке. Если ты хочешь, то добьешься.

– От чего зависит успех?

– От многих факторов зависит. Не может успех зависеть только от тренеров, или только от спортсменов. Это работа и спортсмена, и тренеров, и массажистов, и врачей, – сказала Герман.