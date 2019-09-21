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Дарья Домрачева: «Позвонила Лукашенко перед объявлением о завершении карьеры. Хотелось, чтобы он узнал не из прессы»

22.09.2019 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, где живет их с Уле Эйнаром Бьорндаленом семья, а также о решении завершить спортивную карьеру. 

«Сложно сказать, где проводим времени больше всего на данный момент. Наверное, пока в переездах и путешествиях. Много проводим время в Минске, ближе к зимнему сезону чаще бываем в Норвегии. Конечно, бываем и в Монако – такое решение принимает Уле. Мы как семья следуем за мужчиной. Какой-то период, возможно, поживем и там.

Почему я не Дарья Бьорндален? Наша свадьба состоялась в то время, когда я была действующей спортсменкой – для меня было неактуально менять фамилию, когда я планировала еще выступать. Не знаю, может быть, это изменится.

Перед тем, как объявить о завершении карьеры, я позвонила Лукашенко. Во-первых, потому что хотелось, чтобы о таком моем решении президент узнал не из прессы.

На протяжении всех лет моей спортивной карьеры он следил за всеми выступлениями и знал, что я нахожусь в раздумьях по поводу окончания карьеры. Посчитала, что это нормальный поступок – позвонить, сообщить о таком решении.

В тот момент у него были дела поважнее, так что я передала эту новость через пресс-секретаря. Он не перезванивал, не пытался уговорить остаться. Но надеюсь, что отнесся с уважением и пониманием», – сказала Домрачева в передаче «Тает лед» на «Матч ТВ».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, где живет их с Уле Эйнаром Бьорндаленом семья, а также о решении завершить спортивную...
 
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