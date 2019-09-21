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ESPN: некоторые игроки «Барсы» начали терять доверие к Вальверде

22.09.2019 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» неудачно начала сезон. Вчера каталонцы проиграли «Гранаде» (0:2), выдав худший старт в Ла Лиге за 25 лет.

Некоторые игроки «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде после неудачного начала сезона, сообщает ESPN.

При этом источники из окружения президента «Барсы» Жозепа Бартомеу отметили, что функционеру не свойственны импульсивные решения, поэтому на данный момент вопрос об отставке Вальверде не рассматривается.

 
 
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