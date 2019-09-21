Женская сборная Беларуси U-17 в отборе на ЧЕ проиграла два матча и сыграли вничью с Мальтой. Общий счет – 2:20

Источник материала: Tribuna.com

Женская сборная U-17 в отборе на чемпионат Европы, который проходил в , проиграла два матча из трех.

Матч с Исландией закончился со счетом 1:10, с Францией – 0:9, с Мальтой – 1:1.

Общая разница после трех матчей – 2:20