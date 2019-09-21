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Женская сборная Беларуси U-17 в отборе на ЧЕ проиграла два матча и сыграли вничью с Мальтой. Общий счет – 2:20
22.09.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Женская сборная U-17 в отборе на чемпионат Европы, который проходил в
Матч с Исландией закончился со счетом 1:10, с Францией – 0:9, с Мальтой – 1:1.
Общая разница после трех матчей – 2:20
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Женская сборная Беларуси U-17 в отборе на ЧЕ проиграла два матча и сыграли вничью с Мальтой. Общий счет – 2:20
Женская сборная U-17 в отборе на чемпионат Европы, который проходил в Могилеве, проиграла два матча из трех.
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