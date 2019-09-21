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Павленко о натурализации: «Пробиваться в сборную Беларуси станет тяжелее»

22.09.2019 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко поделился мнением о практике выдаче белорусских паспортов легионерам клуба. 

 – Принс и Паре уже заявили о своем желании сыграть за сборную Беларуси. Как ты относишься к натурализации и как она сказывается на молодых игроках?

 – Для сборной, конечно, хорошо иметь в составе таких мастеровитых игроков, которые смогут вытянуть матч, поддержать игру красивой обводкой или приемом. Но, с другой стороны, для молодого хоккеиста они такие же конкуренты за место в составе, пробиваться в сборную станет тяжелее. Поэтому здесь палка о двух концах.

 – Но если говорить о передаче опыта. Это ведь солидная поддержка?

 – Безусловно. Даже сейчас, находясь с ними в одной команде, ощущаю помощь. Они могут подсказать, где я совершаю ошибки. Это полезный опыт для молодого игрока.

 – Кто в основном дает подсказки?

 – Из белорусов Евенко, Степанов, Китаров, Павлович…

 – А Андрей Костицын?

 – Тоже иногда помогает советом. Ну а из легионеров… Каждый может подсказать, подбодрить или напихать по-хорошему. Считаю, что именно такая поддержка от опытных игроков помогает команде побеждать, – сказал Павленко.

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Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко поделился мнением о практике выдаче белорусских паспортов легионерам клуба.
 
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