Millennium Cup. Финал. «Барселона» разгромила «Динамо» Брест

Источник материала:
Tribuna.com
Millennium Cup 2019 (2005 г.р)
Финал
Голы: 0-1 Эрнандес (8 пен), 0-2 Эрнандес (24), 0-3 Мартин (29 пен.).
Брест обещал привезти испанского гранда – и привез: детскую команду «Барселоны». Вот так финал интриги
Теги: Брест
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Millennium Cup. Финал. «Барселона» разгромила «Динамо» БрестMillennium Cup 2019 (2005 г.р) Финал Динамо Брест – Барселона – 0:3 Голы: 0-1 Эрнандес (8 пен), 0-2 Эрнандес (24), 0-3 Мартин (29 пен.).
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