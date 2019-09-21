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«Гомель» – «Динамо» Минск. Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи
22.09.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В конце первого тайма матча «Гомель» –
Напомним, что украинский хавбек является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси 2019 года.
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В конце первого тайма матча «Гомель» – «Динамо» Минск футболист хозяев Виталий Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи.
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