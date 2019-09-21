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«Гомель» – «Динамо» Минск. Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи

22.09.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В конце первого тайма матча «Гомель» – «Динамо» Минск футболист хозяев Виталий Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи. У футболиста возникла проблема с коленом.

Напомним, что украинский хавбек является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси 2019 года. 

«Гомель» – «Динамо» Минск. Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи

Фото: Группа «Вконтакте» «Родны футбол. Футбол Беларусi»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В конце первого тайма матча «Гомель» – «Динамо» Минск футболист хозяев Виталий Квашук получил травму и покинул стадион на скорой помощи.
 
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