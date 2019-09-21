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Шарангович покинул тренировочный лагерь «Нью-Джерси». Никто из белорусов не пробился в основной состав команд НХЛ
22.09.2019 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Нью-Джерси» объявил об очередном отсеве из своего тренировочного лагеря клуба.
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Шарангович покинул тренировочный лагерь «Нью-Джерси». Никто из белорусов не пробился в основной состав команд НХЛ
«Нью-Джерси» объявил об очередном отсеве из своего тренировочного лагеря клуба.
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