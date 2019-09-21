Шарангович покинул тренировочный лагерь «Нью-Джерси». Никто из белорусов не пробился в основной состав команд НХЛ

Источник материала: Tribuna.com

«Нью-Джерси» объявил об очередном отсеве из своего тренировочного лагеря клуба.



Белорусский нападающий Егор Шарангович попал в число 16 хоккеистов, которые продолжат карьеру в фарм-клубе «Бингэмптон» (АХЛ).



Таким образом, все белорусы, которые были вызваны в предсезонные лагеря клубов , не пробились в основные составы своих клубов.

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