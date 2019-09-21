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Виктор Гончаренко: «Мы получили меньший нокаут, чем «Краснодар», поэтому выиграли»

22.09.2019 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы в матче 10-го тура РПЛ над «Краснодаром» (3:2).

– Мы получили меньший нокаут, чем «Краснодар», поэтому выиграли. У обеих команд было два разных тайма. Мы победили по делу: путем давления и прессинга повели 3:0. Да, «Краснодар» легко нам забил, их группа атаки может вернуться в игру за счет класса и опыта.

Здорово, что мы выстояли. У нас есть Чалов, Влашич и Ахметов, поэтому и вернулись в игру. Победа над сильным соперником после 5:1 закаляет характер.

– Дзагоев готов к Кубку?

– Домой съездить он, конечно, готов.

– Дивеев много помогал молодому Карпову. Он лидер обороны?

– Дивеев – один из самых опытных игроков: и в молодежной сборной, и в команде. Руководит защитной линией, смотрит, что происходит справа и слева. Такой игрок должен проявлять лидерские качества – он это и делает.

– Вы были спокойны на бровке. Потому что были уверены в победе?

– Вам так показалось? Я должен выбегать на поле? Радоваться какому-то моменту? Надо подходить к матчу с холодной головой, – сказал Гончаренко.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы в матче 10-го тура РПЛ над «Краснодаром» (3:2).
 
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