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БАТЭ об увековечивании памяти Капского: «Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности»

22.09.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ ответил на вопрос TUT.BY: инициирует ли кто-нибудь мероприятия по увековечиванию памяти Анатолия Капского. Отметим, что ответ БАТЭ за подписью председателя правления клуба Андрея Капского.

«Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и «Борисов-Арена». — Прим). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее», – написано в ответе.

 
 
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БАТЭ ответил на вопрос TUT.BY: инициирует ли кто-нибудь мероприятия по увековечиванию памяти Анатолия Капского.
 
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