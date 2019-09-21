БАТЭ об увековечивании памяти Капского: «Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности»

Источник материала: Tribuna.com

ответил на вопрос TUT.BY: инициирует ли кто-нибудь мероприятия по увековечиванию памяти Анатолия Капского. Отметим, что ответ БАТЭ за подписью председателя правления клуба Андрея Капского.

«Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и « . — Прим). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее», – написано в ответе.