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БАТЭ об увековечивании памяти Капского: «Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности»
22.09.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и «
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БАТЭ об увековечивании памяти Капского: «Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности»
БАТЭ ответил на вопрос TUT.BY: инициирует ли кто-нибудь мероприятия по увековечиванию памяти Анатолия Капского.
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