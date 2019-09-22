Алексей Протас: «Понятно, что это такая мечта – надеть майку НХЛ и сыграть. Я знаю, над чем надо работать»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский форвард Алексей Протас рассказал о своей карьере за океаном.

– Понятно, что это такая мечта – надеть майку и сыграть, конечно. Понятно, что это была предсезонка, но все равно я был невероятно горд: выйти в майке «Кэпиталз» и сыграть два матча. Дебют, конечно. Спасибо партнерам, и гол получился не без их помощи. Поэтому команде спасибо за поддержку.

- Почему не удалось попасть в состав клуба?

– Я ехал туда в первую очередь, чтобы развиваться как игрок, чтобы почувствовать этот уровень. Сыграл пару игр. Это действительно придаст мне уверенность в этом сезоне. Я знаю, над чем надо работать. Нет никаких проблем.

Мне кажется, что этот сезон мне даже больше поможет в юниорской лиге, чем в НХЛ. Поэтому я особо не расстроен. Концентрируюсь на сезоне, – сказал Протас в эфире ОНТ.