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Алексей Протас: «Понятно, что это такая мечта – надеть майку НХЛ и сыграть. Я знаю, над чем надо работать»
22.09.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард
– Понятно, что это такая мечта – надеть майку
- Почему не удалось попасть в состав клуба?
– Я ехал туда в первую очередь, чтобы развиваться как игрок, чтобы почувствовать этот уровень. Сыграл пару игр. Это действительно придаст мне уверенность в этом сезоне. Я знаю, над чем надо работать. Нет никаких проблем.
Мне кажется, что этот сезон мне даже больше поможет в юниорской лиге, чем в НХЛ. Поэтому я особо не расстроен. Концентрируюсь на сезоне, – сказал Протас в эфире
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Алексей Протас: «Понятно, что это такая мечта – надеть майку НХЛ и сыграть. Я знаю, над чем надо работать»
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас рассказал о своей карьере за океаном.
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