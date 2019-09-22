Вергейчик о Суперкубке УЕФА: «Если Эстония приняла, то почему Беларусь, имея такую спортивную инфраструктуру, не может»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о возможном проведении Суперкубок УЕФА в Беларуси.

- С того момента, как Суперкубок перенесли из Монако в нефутбольные страны, если можно так сказать, Чехия, Норвегия, Эстония удостоились этого права принять турнир. Хватит ли Минску во время голосования этого футбольного авторитета?

– Я думаю, что если уже президент принял Александера (Чеферина – прим.)... Это и для него большая честь. Он это отметил. Он был восхищен встречей с президентом и даже в разговоре с президентом сказал, что «я вижу, что вы готовы принять Суперкубок». Если Эстония приняла, то почему Беларусь, имея такую спортивную инфраструктуру, не может не принять. Я уверен, что если так получится, то мы его проведем на отлично. Как Европейские игры и другие соревнования, – сказал Вергейчик в эфире ОНТ.