|
Вергейчик о Суперкубке УЕФА: «Если Эстония приняла, то почему Беларусь, имея такую спортивную инфраструктуру, не может»
22.09.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о возможном проведении Суперкубок УЕФА в Беларуси.
- С того момента, как Суперкубок перенесли из Монако в нефутбольные страны, если можно так сказать, Чехия, Норвегия, Эстония удостоились этого права принять турнир. Хватит ли Минску во время голосования этого футбольного авторитета?
– Я думаю, что если уже президент принял Александера (Чеферина – прим.)... Это и для него большая честь. Он это отметил. Он был восхищен встречей с президентом и даже в разговоре с президентом сказал, что «я вижу, что вы готовы принять Суперкубок». Если Эстония приняла, то почему Беларусь, имея такую спортивную инфраструктуру, не может не принять. Я уверен, что если так получится, то мы его проведем на отлично. Как Европейские игры и другие соревнования, – сказал Вергейчик в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вергейчик о Суперкубке УЕФА: «Если Эстония приняла, то почему Беларусь, имея такую спортивную инфраструктуру, не может»
Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поделился мнением о возможном проведении Суперкубок УЕФА в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)