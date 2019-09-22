Две серебряные медали завоевали белорусские атлеты на КМ по прыжкам на батуте в Хабаровске

Источник материала: Газета Авангард





Серебряные медали завоевали белорусские мастера прыжков на батуте на этапе Кубка мира в Хабаровске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальных стартах отличился Владислав Гончаров. Олимпийский чемпион Рио – 2016 заработал за свою программу 61,860 балла. Этого хватило для того, чтобы обогнать в турнирной таблице Никиту Федоренко – 61,020. К сожалению, Гао Лей из Китая со своей оценкой 61,895 пункта оказался вне досягаемости белоруса.

Еще одно серебро подопечные Ольги Власовой выиграли в синхронных прыжках у мужчин. Дуэт Владислава Гончарова и Олега Рябцева (52,070) опередили лишь американцы Джеффри Глюкштейн и Алексей Шостак — 52,540, а третье место завоевали атлеты из Японии Дайки Киси и Рёсукэ Сакаи – 50,790 пунктов.-0-

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