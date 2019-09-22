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Дмитрий Басков: «Все идет планомерно. Мы проводили хорошую предсезонную подготовку»

23.09.2019 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков считает, что команда движется в верном направлении.

«Все идет планомерно. Мы проводили хорошую предсезонную подготовку, пропустили через команду большое количество игроков на просмотровых контрактах. У нас не было результата в предсезонных турнирах, но это было оправдано тем, что нам нужно было понять, что мы берем именно тех игроков, которые в первую очередь хотят играть в «Динамо».

В последних матчах мы не меняли состав, но длилась победная серия, не хотелось что-то менять. С самого начала сезона были хорошие матчи, даже если мы проигрывали. Оставалось верить, что команда поверит в себя, и пойдут победы», – сказал Басков в программе «Спортклуб» на канале ОНТ.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков считает, что команда движется в верном направлении.
 
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