Прошли соревнования по туристической полосе

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











19 сентября в урочище Поповая горка состоялись соревнования по туристической полосе и установке туристической палатки, приуроченные Европейской неделе мобильности.

В соревнованиях приняли участие учащиеся городских школ. На полосе школьники состязались в следующих этапах: навесная переправа, параллельные перила, подъем, траверс, спуск, маятник.







Лучшими в прохождении турполосы стали учащиеся ГУО “СШ № 4 г. Несвижа”. На 2-.ю ступень пьедестала поднялась команда из ГУО “Несвижская гимназия”, 3-е место заняли учащиеся из ГУО “СШ №3”. В соревнованиях по установке туристической палатки места распределились следующим образом: ГУО “СШ № 4 г. Несвижа”, ГУО “СШ № 1 г. Несвижа”, ГУО “СШ № 3 г. Несвижа”. Победители и призеры награждены памятными подарками и грамотами ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района”.

Заместитель директора ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» Анастасия Синицына.