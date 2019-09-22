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Прошли соревнования по туристической полосе

23.09.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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19 сентября в урочище Поповая горка состоялись соревнования по туристической полосе и установке туристической палатки, приуроченные Европейской неделе мобильности. Прошли соревнования по туристической полосе
В соревнованиях приняли участие учащиеся городских школ. На полосе школьники состязались в следующих этапах: навесная переправа, параллельные перила, подъем, траверс, спуск, маятник.Прошли соревнования по туристической полосе

Прошли соревнования по туристической полосе

Лучшими в прохождении турполосы стали учащиеся ГУО “СШ № 4 г. Несвижа”. На 2-.ю ступень пьедестала поднялась команда из ГУО “Несвижская гимназия”, 3-е место заняли учащиеся из ГУО “СШ №3”. В соревнованиях по установке туристической палатки места распределились следующим образом: ГУО “СШ № 4 г. Несвижа”, ГУО “СШ № 1 г. Несвижа”, ГУО “СШ № 3 г. Несвижа”. Победители и призеры награждены памятными подарками и грамотами ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района”.Прошли соревнования по туристической полосе
Заместитель директора ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» Анастасия Синицына.


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19 сентября в урочище Поповая горка состоялись соревнования по туристической полосе и установке туристической палатки, приуроченные Европейской неделе...
 
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