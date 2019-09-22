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Алексей Бага: «То, что происходит вокруг матча в Бресте, только плюс. Нечасто происходит такое в чемпионате Беларуси»
23.09.2019 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча против брестского «Динамо», который состоится 25 сентября.
«Важный матч. Уверен в ребятах и команде. Это не бравада. То, что происходит вокруг матча в Бресте, только плюс. Мы часто играли в такой атмосфере, только рад, что будет такой праздник, а мы будем его участниками. Нечасто происходит такое в чемпионате Беларуси. Уверен, что мы не будет там статистами», – сказал Бага.
Появились коэффициенты на матч Бреста и БАТЭ!
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