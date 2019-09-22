|
Игорь Стасевич: «Если выиграем оставшиеся матчи, то станем чемпионами. Все зависит от нас»
23.09.2019 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан БАТЭ Игорь Стасевич отмечает, что команда способна стать чемпионом Беларуси.
«Пока спокойствие. Были ситуации и посложнее в истории БАТЭ. Борисовчане отставали от «Шахтера» на 6 очков, но выиграли, еще и «привезли». Пока все в наших руках. Будут матчи с Брестом и «Шахтером». Если выиграем оставшиеся матчи, то станем чемпионами. Все зависит от нас», – сказал Стасевич.
Матч «Динамо» Брест – БАТЭ состоится 25 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан БАТЭ Игорь Стасевич отмечает, что команда способна стать чемпионом Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)