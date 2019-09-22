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Игорь Стасевич: «Если выиграем оставшиеся матчи, то станем чемпионами. Все зависит от нас»

23.09.2019 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич отмечает, что команда способна стать чемпионом Беларуси.

«Пока спокойствие. Были ситуации и посложнее в истории БАТЭ. Борисовчане отставали от «Шахтера» на 6 очков, но выиграли, еще и «привезли». Пока все в наших руках. Будут матчи с Брестом и «Шахтером». Если выиграем оставшиеся матчи, то станем чемпионами. Все зависит от нас», – сказал Стасевич.

Матч «Динамо» Брест – БАТЭ состоится 25 сентября.

Таблица чемпионата Беларуси

Календарь БАТЭ

 
Теги: Брест
 
 
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Капитан БАТЭ Игорь Стасевич отмечает, что команда способна стать чемпионом Беларуси.
 
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