Минское «Динамо» поместило Павловича в список травмированных, Грецкий вызван из «Динамо-Молодечно»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович внесен в список травмированных до 17 октября, информирует официальный сайт клуба.

Хоккеист получил повреждение в матче против «Амура» (1:0 ОТ).

Также сообщается, что вратарь Михаил Карнаухов выведен из списка травмированных и отправится с командой на выезд.

Кроме того, из «Динамо Молодечно» был вызван форвард Вячеслав Грецкий.