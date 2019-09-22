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Минское «Динамо» поместило Павловича в список травмированных, Грецкий вызван из «Динамо-Молодечно»

23.09.2019 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович внесен в список травмированных до 17 октября, информирует официальный сайт клуба.

Хоккеист получил повреждение в матче против «Амура» (1:0 ОТ).

Также сообщается, что вратарь Михаил Карнаухов выведен из списка травмированных и отправится с командой на выезд.

Кроме того, из «Динамо Молодечно» был вызван форвард Вячеслав Грецкий.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович внесен в список травмированных до 17 октября, информирует официальный сайт клуба.
 
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