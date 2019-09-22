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Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов. У ЦСКА – 44 млн долларов

23.09.2019 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.

Самый крупный бюджет оказался у московского ЦСКА – 2,861 миллиарда рублей. Доходная часть в основном состоит из спонсорских денег – 1,565 миллиарда + 1 миллиард.

Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ:

ЦСКА – 2,861 млрд рублей (44 млн долларов)

«Химки» – 2,340 млрд (36 млн долларов)

«Зенит» – 1,870 млрд (29 млн долларов)

«Локомотив-Кубань» – 1,309 млрд (20 млн долларов)

УНИКС – 1,001 млрд (15 млн долларов)

«Нижний Новгород» – 435 млн (6,8 млн долларов)

«Парма» – 233 млн (3,6 млн долларов)

«Енисей» – 232 млн (3,6 млн долларов)

«Автодор» – 208 млн (3,25 млн долларов)

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Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.
 
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