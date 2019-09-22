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Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов. У ЦСКА – 44 млн долларов
23.09.2019 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.
Самый крупный бюджет оказался у московского
Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ:
ЦСКА – 2,861 млрд рублей (44 млн долларов)
«Химки» – 2,340 млрд (36 млн долларов)
«Зенит» – 1,870 млрд (29 млн долларов)
«Локомотив-Кубань» – 1,309 млрд (20 млн долларов)
УНИКС – 1,001 млрд (15 млн долларов)
«Нижний Новгород» – 435 млн (6,8 млн долларов)
«Парма» – 233 млн (3,6 млн долларов)
«Енисей» – 232 млн (3,6 млн долларов)
«Автодор» – 208 млн (3,25 млн долларов)
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Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.
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