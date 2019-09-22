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Экстралига. Матерухин покинул «Могилев»

23.09.2019 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Александр Матерухин покидает «Могилев».

В нынешнем сезоне в форме могилевчан нападающий провел 8 матчей, в которых отметился 4 (2+2) результативными баллами.

Матерухину поступило более выгодное предложение за пределами Беларуси, и клуб не стал препятствовать желанию хоккеиста продолжить карьеру на новом месте.

По информации Hockey.by, нападающий будет защищать цвета украинского «Донбасса».

Матерухин начинал с «Могилевом» предсезонную подготовку, после чего отправился в минское «Динамо», с которым заключил просмотровое соглашение. Однако вновь стать «зубром» Александру не довелось – клуб и хоккеист расстались в конце лета. В результате нападающий подписал контракт с «Могилевом», в составе которого провел стартовый отрезок чемпионата страны.

 
Теги: Могилев
 
 
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Нападающий Александр Матерухин покидает «Могилев».
 
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