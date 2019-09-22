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В футболе могут ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение

23.09.2019 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможность внедрения правила краткосрочной замены в футболе.

Данный вопрос будет поднят на заседании в октябре в рамках обсуждения возможных нововведений, касающихся случаев сотрясений мозга у игроков.

Ожидается, что в случае подозрения на сотрясение у футболиста его должны обязательно обследовать в течение 10 минут, прежде чем принять решение о том, сможет ли он продолжить игру.

В отсутствие игрока команда может получить право на 10-минутную замену. Подобная практика применяется в регби.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду

 
 
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучает возможность внедрения правила краткосрочной замены в футболе.
 
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