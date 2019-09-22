Марцел Личка: «Построить сильную команду только благодаря деньгам невозможно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка поделился мнением о перспективах его команды.

«Надо взглянуть, что было сделано за последние три года. Когда здесь не было денег, то в клуб пришел новый руководитель. И за последние три года Брест сделал много шагов вперед.

Сейчас здесь собрана сильная команда и мы сражаемся за титул. Я считаю, что это огромное достижение. Но построить сильную команду только благодаря деньгам невозможно. В спорте нельзя, как в магазине, просто купить то, что тебе нравится. В спорте результат не придет к тебе просто так, даже если у тебя есть деньги. Тут ты должен прогрессировать шаг за шагом.

Очень здорово, что мы сражаемся с БАТЭ и «Шахтером» за титул. Я не знаю, может мы победим, а может и нет. Это все жизнь и спорт. Команда точно останется в первой тройке», – сказал Личка в эфире « Беларусь 5 ».