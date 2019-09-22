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Шайба Граньяни на последних секундах овертайма с «Амуром» вошла в топ-10 голов недели КХЛ
23.09.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Шайба защитника минского
Отметим, что игрок обороны в 8 матчах за «зубров» набрал 4 (3+1) очка.
Следующую игру «Динамо» проведет против
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Шайба защитника минского «Динамо» Марка-Андре Граньяни на последних секундах овертайма матча с «Амуром» заняла шестое место в еженедельном топе голов КХЛ.
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