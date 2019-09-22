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Моуринью о работе в «Реале»: «Моя единственная скамейка – дома»
23.09.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер
«Я отлично себя чувствую здесь, мне нравится возвращаться в Милан. «Реал»? Моя единственная скамейка – дома», – сказал Моуринью.
Ранее
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Бывший главный тренер «Реала» и «Интера» Жозе Моуринью прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА The Best.
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