Моуринью о работе в «Реале»: «Моя единственная скамейка – дома»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер и «Интера» Жозе Моуринью прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА The Best.

«Я отлично себя чувствую здесь, мне нравится возвращаться в Милан. «Реал»? Моя единственная скамейка – дома», – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось , что игроки «Реала» сомневаются в нынешнем главном тренере команды . В случае увольнения 47-летнего француза Моуринью может стать одним из основных кандидатов на эту должность.

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