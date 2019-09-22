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Ходасевич о «Динамо» Брест – БАТЭ: «Есть все предпосылки к тому, что БАТЭ может победить»
23.09.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящем матче «Динамо» Брест – БАТЭ.
«Аншлаг на «Брестском» и та энергия, которую дают трибуны, это, конечно, плюс для «Динамо».
Но посмотрите сколько проблем в обороне: Витус получил дисквалификацию на эту встречу, Юзепчук тоже получил четную карточку и пропустит этот матч, Кацикас, по-моему, до сих пор травмирован, Дуарте тоже травмирован. В центре обороны играет Кики и Павловец , а справа – Веретило. Самая проблемная зона у «Динамо» еще и выкошена кадрово. Это еще и значит, что
Это плюс для
БАТЭ изголодавшийся, предельно мотивированный и против своего прямого конкурента, может быть, мы увидим новый виток истории, когда не поучится, но так, заходя на матч, есть все предпосылки к тому, что БАТЭ может и победить», – сказал Ходасевич в своем
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