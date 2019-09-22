Ходасевич о «Динамо» Брест – БАТЭ: «Есть все предпосылки к тому, что БАТЭ может победить»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о предстоящем матче «Динамо» Брест – БАТЭ.

«Аншлаг на «Брестском» и та энергия, которую дают трибуны, это, конечно, плюс для «Динамо».

Но посмотрите сколько проблем в обороне: Витус получил дисквалификацию на эту встречу, Юзепчук тоже получил четную карточку и пропустит этот матч, Кацикас, по-моему, до сих пор травмирован, Дуарте тоже травмирован. В центре обороны играет Кики и Павловец , а справа – Веретило. Самая проблемная зона у «Динамо» еще и выкошена кадрово. Это еще и значит, что надо максимально продумать, кто же выйдет и займет эти позиции.

Это плюс для . Для БАТЭ еще плюс – опыт, который имеет команда Алексея Баги. Ведь мы видели прежние сезоны, где БАТЭ догонял и «Динамо» Минск, и . И когда он исправлялся, чтобы стать хозяином положения? Когда в личных матчах обыгрывал соперника за счет опыта, за счет класса, который есть у этой команды, за счет, в конце концов, подходя к этому матчу с брестским «Динамо», длительной паузы для подготовки.

БАТЭ изголодавшийся, предельно мотивированный и против своего прямого конкурента, может быть, мы увидим новый виток истории, когда не поучится, но так, заходя на матч, есть все предпосылки к тому, что БАТЭ может и победить», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале .