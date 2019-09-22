Президент ОКР: «Вместе со статусом РУСАДА под угрозой окажутся перспективы участия России на Олимпиаде-2020»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с возможным отстранением из-за несоответствия данных из московской антидопинговой лаборатории.

«Судя по тому, что на основании доклада Комиссии по соответствию исполком уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная.

За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории.

В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году.

Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам – право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», – сказал Поздняков.

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