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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» прямой участник в борьбе за чемпионство. От матчей с командой Гуренко тоже многое зависит»
23.09.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского
«Команда Сергея Гуренко побеждает в 6 матчах из 7 последних. Это очень важно. И теперь вспомним фразу Гуренко о том, что «
Дело в том, что минскому «Динамо» играть со всеми претендентами на титул. В ближайшие выходные с «Шахтером», чуточку позже с
Я-то от своих слов не отказываюсь, что минское «Динамо» в тройке не будет. Мне кажется, что выигрывать у всех лидеров – это нужно показывать какой-то сумасшедший футбол. Я не думаю, что минское «Динамо» этот футбол показывает. Самое главное, что мы должны учитывать: минское «Динамо» прямой участник в борьбе за чемпионство. От матчей с командой Сергея Гуренко тоже многое зависит.
Это просто к тому, что не в среду решается чемпионство и даже не в ближайшее воскресенье, когда минское «Динамо» сыграет с «Шахтером», а вообще на финишном отрезке», – сказал Ходасевич на своем «
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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» прямой участник в борьбе за чемпионство. От матчей с командой Гуренко тоже многое зависит»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».
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