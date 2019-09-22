Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» прямой участник в борьбе за чемпионство. От матчей с командой Гуренко тоже многое зависит»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского .

«Команда Сергея Гуренко побеждает в 6 матчах из 7 последних. Это очень важно. И теперь вспомним фразу Гуренко о том, что « цыплят по осени считают ». Давайте ее по-другому раскроем, посмотрим вглубь.

Дело в том, что минскому «Динамо» играть со всеми претендентами на титул. В ближайшие выходные с «Шахтером», чуточку позже с – и, наконец, в последнем туре с брестским «Динамо». Вы понимаете, что имеет в виду Гуренко. Допустим, что минское «Динамо» возьмет и выиграет три матча у всех, то это же заявка на то, чтобы оказаться в тройке и на что-то претендовать.

Я-то от своих слов не отказываюсь, что минское «Динамо» в тройке не будет. Мне кажется, что выигрывать у всех лидеров – это нужно показывать какой-то сумасшедший футбол. Я не думаю, что минское «Динамо» этот футбол показывает. Самое главное, что мы должны учитывать: минское «Динамо» прямой участник в борьбе за чемпионство. От матчей с командой Сергея Гуренко тоже многое зависит.

Это просто к тому, что не в среду решается чемпионство и даже не в ближайшее воскресенье, когда минское «Динамо» сыграет с «Шахтером», а вообще на финишном отрезке», – сказал Ходасевич на своем « YouTube-канале ».