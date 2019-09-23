Месси получил приз ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.

Форвард обошел в голосовании нападающего «Ювентуса» и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Награда The Best вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.

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