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Месси получил приз ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019
23.09.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны»
Форвард обошел в голосовании нападающего «Ювентуса»
Награда The Best вручается с 2016 года. В прошлом году лучшим был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
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