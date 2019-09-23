Исаев – Личке: «Марцел – респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Марцела Лички о белорусском менталитете.

Марцел Личка: «Ваш менталитет иногда очень странный: вы хотите перемен, но не хотите покидать зону комфорта»

«Марцел – респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет – футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта.

У одного – теплое место пожизненно, у второго – кредит на старую машину и квартиру, у третьего – абы не было войны, а четвертому вообще все ###», – написал Исаев в своем Facebook.