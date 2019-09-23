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Исаев – Личке: «Марцел – респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации»
23.09.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал
«Марцел – респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет – футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта.
У одного – теплое место пожизненно, у второго – кредит на старую машину и квартиру, у третьего – абы не было войны, а четвертому вообще все ###», – написал Исаев в своем
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Марцела Лички о белорусском менталитете.
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