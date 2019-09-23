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Роналду после премии The Best: «После ночи всегда наступает рассвет»

24.09.2019 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал на тему того, что отличает профессионала от любителя.

«Терпение и настойчивость – это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого.

Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду.

Сегодня ФИФА вручила премию лучшему игроку года The Best. Ее обладателем стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду – на третьем месте по итогам голосования.

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал на тему того, что отличает профессионала от любителя.
 
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