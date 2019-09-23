Лионель Месси: «Для меня индивидуальные награды вторичны. Команда превыше всего»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выступил с речью после завоевания приза лучшему игроку сезона The Best.

«Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость.

Мои сыновья – большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними», – сказал Месси.