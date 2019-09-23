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The Best. Роналду и Сантуш не включили Месси и ван Дейка в тройку, Месси поставил Роналду на 2-е место
24.09.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также капитан команды Криштиану Роналду не включили в топ-3 лучших ни нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, ни защитника
Месси на первое место поставил полузащитника «Ливерпуля»
Ван Дейк поставил на первое место Месси, на второе – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а на третье – Мане.
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт.
Лионель Скалони: Лионель Месси,
Вирджил ван Дейк: Лионель Месси, Мохамед Салах, Садьо Мане;
Роналд Куман: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Френки де Йонг;
Дани Алвес: Лионель Месси, Садьо Мане, Вирджил ван Дейк;
Тите: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Садьо Мане.
Харри Кейн: Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду;
Гарет Саутгейт: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк.
Уго Льорис: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе;
Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси.
Мануэль Нойер: Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Эден Азар;
Йоахим Лев: Эден Азар, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.
Серхио Рамос: Эден Азар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах;
Роберт Морено: Лионель Месси, Эден Азар, Френки де Йонг.
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The Best. Роналду и Сантуш не включили Месси и ван Дейка в тройку, Месси поставил Роналду на 2-е место
Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best.
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