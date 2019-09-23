ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Best. Роналду и Сантуш не включили Месси и ван Дейка в тройку, Месси поставил Роналду на 2-е место

24.09.2019 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best. 

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также капитан команды Криштиану Роналду не включили в топ-3 лучших ни нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, ни защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, вошедших в тройку финалистов.

Месси на первое место поставил полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане, на второе – Роналду, а на третье – хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Ван Дейк поставил на первое место Месси, на второе – нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а на третье – Мане.

Криштиану Роналду: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Килиан Мбаппе;

Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт.

Лионель Месси: Садьо Мане, Криштиану Роналду, Френки де Йонг;

Лионель Скалони: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.

Вирджил ван Дейк: Лионель Месси, Мохамед Салах, Садьо Мане;

Роналд Куман: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Френки де Йонг;

Дани Алвес: Лионель Месси, Садьо Мане, Вирджил ван Дейк;

Тите: Вирджил ван Дейк, Лионель Месси, Садьо Мане. 

Харри Кейн: Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду;

Гарет Саутгейт: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк. 

Уго Льорис: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе;

Дидье Дешам: Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси.

Мануэль Нойер: Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Эден Азар;

Йоахим Лев: Эден Азар, Килиан Мбаппе, Садьо Мане.

Серхио Рамос: Эден Азар, Криштиану Роналду, Мохамед Салах;

Роберт Морено: Лионель Месси, Эден Азар, Френки де Йонг. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси получил приз ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика