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«Химнасия» после назначения Марадоны проиграла 2-й матч подряд

24.09.2019 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).

Это второе поражение клуба подряд под руководством нового главного тренера Диего Марадоны, который возглавил «Химнасию» в начале сентября.

Клуб из Ла-Платы с 1 очком по-прежнему замыкает таблицу.

Напомним, Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».

 
 
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«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).
 
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