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«Химнасия» после назначения Марадоны проиграла 2-й матч подряд
24.09.2019 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).
Это второе поражение клуба подряд под руководством нового главного тренера Диего Марадоны, который возглавил «Химнасию» в начале сентября.
Клуб из Ла-Платы с 1 очком по-прежнему замыкает таблицу.
Напомним, Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
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«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).
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