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The Best. Мархель назвал лучшим Месси, Мартынович – ван Дейка

24.09.2019 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, как проголосовали главный тренер и капитан сборной Беларуси в голосовании за приз лучшему игроку прошлого сезона The Best.

Михаил Мархель назвал лучшим Лионеля Месси, вторым поставил Вирджила ван Дейка, третьим – Криштиану Роналду.

Александр Мартынович, напротив, поставил первым ван Дейка, вторым – Азара, третьим – Месси.

 
 
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Стало известно, как проголосовали главный тренер и капитан сборной Беларуси в голосовании за приз лучшему игроку прошлого сезона The Best.
 
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