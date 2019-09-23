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The Best. Мархель назвал лучшим Месси, Мартынович – ван Дейка
24.09.2019 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, как проголосовали главный тренер и капитан сборной Беларуси в голосовании за приз лучшему игроку прошлого сезона The Best.
Михаил Мархель назвал лучшим Лионеля Месси, вторым поставил Вирджила ван Дейка, третьим –
Александр Мартынович, напротив, поставил первым ван Дейка, вторым – Азара, третьим – Месси.
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Стало известно, как проголосовали главный тренер и капитан сборной Беларуси в голосовании за приз лучшему игроку прошлого сезона The Best.
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