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Новости ФК “Городея”: поражение от «Динамо-Брест». В среду – матч с ФК «Шахтер»

24.09.2019 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 20 сентября,  в  Городее  состоялся матч 22 тура «Беларусбанк-высшей лиги-2019».  «Сахарники»  принимали лидера чемпионата ФК «Динамо-Брест». Перед началом матча памятную статуэтку «Лучший тренер августа» главному тренеру ФК «Городея» Олегу Радушко вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов.  И хотя в этом сложном матче «городейцы» уступили гостям — 1:3, своё 7 место  из 16 команд в турнирной таблице они сохранили.

Новости ФК “Городея”: поражение от «Динамо-Брест». В среду – матч с ФК «Шахтер»

Завтра, 25 сентября, на стадионе «Городея» в рамках перенесенного 15 тура  чемпионата  футбольная дружина Олега Радушко принимает  солигорский ФК «Шахтер». Матч начнется в 18.45, а болельщиков из Несвижа на игру и обратно доставит автобус  с табличкой «На футбол!». Проезд бесплатный.  Отправление с остановочных пунктов в Несвиже: 17.30 — СШ № 3, 17.35 — Ратушная площадь, 17.40 — Музей, 17.45 — Сельхозтехника. В 20.30  автобус отправится на Несвиж от городейского стадиона.


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Теги: Брест
 
 
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В пятницу, 20 сентября,  в  Городее  состоялся матч 22 тура «Беларусбанк-высшей лиги-2019».  «Сахарники»  принимали лидера чемпионата ФК «Динамо-Брест». Перед началом
 
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