Новости ФК “Городея”: поражение от «Динамо-Брест». В среду – матч с ФК «Шахтер»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В пятницу, 20 сентября, в Городее состоялся матч 22 тура «Беларусбанк-высшей лиги-2019». «Сахарники» принимали лидера чемпионата ФК «Динамо-Брест». Перед началом матча памятную статуэтку «Лучший тренер августа» главному тренеру ФК «Городея» Олегу Радушко вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов. И хотя в этом сложном матче «городейцы» уступили гостям — 1:3, своё 7 место из 16 команд в турнирной таблице они сохранили.





Завтра, 25 сентября, на стадионе «Городея» в рамках перенесенного 15 тура чемпионата футбольная дружина Олега Радушко принимает солигорский ФК «Шахтер». Матч начнется в 18.45, а болельщиков из Несвижа на игру и обратно доставит автобус с табличкой «На футбол!». Проезд бесплатный. Отправление с остановочных пунктов в Несвиже: 17.30 — СШ № 3, 17.35 — Ратушная площадь, 17.40 — Музей, 17.45 — Сельхозтехника. В 20.30 автобус отправится на Несвиж от городейского стадиона.