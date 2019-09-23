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Принс планирует выступить в составе сборной Беларуси на ЧМ–2021 в Минске
24.09.2019 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
– Принятие гражданства было условием подписания соглашения с клубом?
– Не думаю. Этим больше занимался агент, но я в любом случае обрадовался такой возможности.
– Когда получишь гражданство?
– Так понимаю, надо отыграть здесь два сезона. И тогда сразу смогу выступать за сборную.
– То есть к чемпионату мира–2021?
– Да, – сказал Принс.
– Твоя первая реакция на это (принять белорусское гражданство – прим.) предложение?
– Подумал: «Что ж, замечательно!» Даже не колебался. Надеюсь, Беларусь станет вторым домом, проведу здесь много времени.
Родные меня полностью поддержали. Они тоже считают, что это круто – не каждому выпадает подобный шанс выступать за страну. Попробую выучить язык…
– Это необходимо?
– Постараюсь. Не хочу жить где–либо, не имея возможности общаться с местными жителями на их языке. Думаю, это только поможет. У меня есть компьютерная учебная программа. Понятно, нужно время, но некоторые слова по–русски уже знаю.
– Белорусский гимн выучишь?
– Ха, может. Но сначала надо освоить язык! – сказал Принс.
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