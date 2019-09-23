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Принс планирует выступить в составе сборной Беларуси на ЧМ–2021 в Минске

24.09.2019 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс рассказал, когда сможет играть за сборную Беларуси.

– Принятие гражданства было условием подписания соглашения с клубом?

– Не думаю. Этим больше занимался агент, но я в любом случае обрадовался такой возможности.

– Когда получишь гражданство?

– Так понимаю, надо отыграть здесь два сезона. И тогда сразу смогу выступать за сборную.

– То есть к чемпионату мира–2021?

– Да, – сказал Принс.

– Твоя первая реакция на это (принять белорусское гражданство – прим.) предложение?

– Подумал: «Что ж, замечательно!» Даже не колебался. Надеюсь, Беларусь станет вторым домом, проведу здесь много времени.

Родные меня полностью поддержали. Они тоже считают, что это круто – не каждому выпадает подобный шанс выступать за страну. Попробую выучить язык…

– Это необходимо?

– Постараюсь. Не хочу жить где–либо, не имея возможности общаться с местными жителями на их языке. Думаю, это только поможет. У меня есть компьютерная учебная программа. Понятно, нужно время, но некоторые слова по–русски уже знаю.

– Белорусский гимн выучишь?

– Ха, может. Но сначала надо освоить язык! – сказал Принс.

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Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс рассказал, когда сможет играть за сборную Беларуси.
 
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