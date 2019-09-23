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Градобоев стал исполняющим обязанности главного тренера «Белшины» после ухода Пунтуса

24.09.2019 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Юрий Пунтус покинул пост главного тренера «Белшины».

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Пунтусом команду покинул тренер Анатолий Войцехович. Сообщалось, что сегодня Пунтус официально возглавит «Торпедо-БелАЗ».

Исполнять обязанности главного тренера «Белшины» будет Эдуард Градобоев.

Напомним, Пунтус возглавил клуб из Бобруйска 30 января 2019 года. Под его руководством команда провела 20 официальных матчей. В первой лиги «Белшина» идет на втором месте, набрав 41 очко после 19 игр.

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Белорусский специалист Юрий Пунтус покинул пост главного тренера «Белшины».
 
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