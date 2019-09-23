Градобоев стал исполняющим обязанности главного тренера «Белшины» после ухода Пунтуса

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист покинул пост главного тренера «Белшины».

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Пунтусом команду покинул тренер Анатолий Войцехович. Сообщалось, что сегодня Пунтус официально возглавит .

Исполнять обязанности главного тренера «Белшины» будет Эдуард Градобоев.

Напомним, Пунтус возглавил клуб из Бобруйска 30 января 2019 года. Под его руководством команда провела 20 официальных матчей. В первой лиги идет на втором месте, набрав 41 очко после 19 игр.