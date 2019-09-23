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Градобоев стал исполняющим обязанности главного тренера «Белшины» после ухода Пунтуса
24.09.2019 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает
Вместе с Пунтусом команду покинул тренер Анатолий Войцехович. Сообщалось, что сегодня Пунтус официально возглавит
Исполнять обязанности главного тренера «Белшины» будет Эдуард Градобоев.
Напомним, Пунтус возглавил клуб из Бобруйска 30 января 2019 года. Под его руководством команда провела 20 официальных матчей. В первой лиги
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