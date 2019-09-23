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Дмитрий Кравченко: «Белевич – один из лучших центрфорвардов нашей страны»

24.09.2019 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко поделился мнением об нападающем Андрее Белевиче, который в этом сезоне выступает за «Торпедо».

«Один из талантливых центрфорвардов Беларуси. Он умеет принимать решения как центральный игрок. На нем можно все построить. В игровом плане Андрей не агрессор, но не всем суждено быть сильно агрессивными. Думаю, он себя еще покажет и докажет себе и всем, кто на него не ставил. Он может принять решение на раз: подумал – и сразу сделал. Это не каждому дано. Многие очень долго думают. А Белевич быстро принимает решения. От него есть хорошее продолжение. Андрей умеет играть не только в атаке, но и в обороне.

Переход в «Торпедо» – это хороший шаг вперед. Ему нужно играть на другом уровне. Если что-то не получится, он всегда успеет вернуться домой. Мне бы не очень хотелось, чтобы он возвращался в Беларусь – в нашу сильную экстралигу. Сильнее нее есть КХЛ, НХЛ. Может быть, еще две-три лиги. Пусть он развивает и реализует себя на более высоком уровне. Это один из лучших центрфорвардов нашей страны», – заявил Кравченко.

«В душе он лев». Был лучшим в молодежке, не подошел «Динамо» и «Юности», сейчас хорош в Нижнем Новгороде

 
 
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко поделился мнением об нападающем Андрее Белевиче, который в этом сезоне выступает за «Торпедо».
 
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