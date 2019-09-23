Тучинский о сезоне-2006: «Стимулирование брестчан со стороны БАТЭ? Было или не было, я не знаю, но все возможно»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер минского «Динамо» Эдуард Тучинский вспомнил о сезоне-2006 и игре против брестских одноклубников по результатам которой чемпионом стал .

– Стадион был просто не готов к матчу. Приехали туда за полтора часа до игры, а снега по колено. Техники никакой нет, людей – нет. Никто ничего не убирает. Тогда ситуация выглядела так, что это чистое техническое поражение за необеспечение готовности поля. На этом бы все закончилось, но представители федерации вели себя очень рьяно. Я был удивлен тем, как они пытались доказать, что на этом поле играть можно и нужно. Можно и нужно, когда оно готово, а не когда в таком состоянии. И нам не давали подписать все нормативные акты, чтобы прекратить [подготовку к матчу]. Спустя время прекрасно понимаешь, почему они так себя вели, и чьи интересы отстаивали.

Стимулирование брестчан со стороны БАТЭ? Было или не было, я не знаю, но все возможно. Мы прекрасно понимали, что может предпринимать БАТЭ. Но в любом случае нам все равно оставалось только выйти и победить, – сказал Тучинский.

Напомним, игры последнего тура сезона-2006 начинались в 14.00 3 ноября. Неожиданно на Беларусь обрушился снегопад. В Солигорске, где играли «Шахтер», претендующий на «бронзу», и БАТЭ, газон сумели подготовить. Там начали вовремя. А в Бресте, где гостили столичные «динамовцы», – нет. Снега на юго-западе страны выпало почти по колено, и матч начали в 16.00. «Шахтер» обыграл БАТЭ (3:2), а минское сыграло вничью с брестчанами (0:0). Таким образом, борисовчане на 2 очка опередили столичную команду.

Золотая эра БАТЭ началась в Бресте. «Динамо» вообще здорово помогло Борисову с двумя чемпионскими титулами

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