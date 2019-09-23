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Юрген Клопп: «Пеп всегда выглядит идеально. Я же похож на серийного убийцу, когда кричу»
24.09.2019 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем поведении и эмоциях по ходу матчей.
«Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Было и было. Я такой, какой я есть.
Мне неинтересно, что обо мне говорят, но знаю, что люди считают, что я не тактик, потому что я слишком активен для тактика. Я эмоциональный человек.
Пеп Гвардиола тоже активный, но не настолько. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.
Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. У меня такое лицо, своеобразный прикус. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица.
Говорю: «Ты такой миленький». И после этого детки частенько начинают реветь», – рассказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем поведении и эмоциях по ходу матчей.
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