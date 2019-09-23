Фолк подписал 7-летний контракт с «Сент-Луисом» на 6,5 млн долларов в год после обмена из «Каролины»

Источник материала: Tribuna.com

«Каролина» обменяла защитника Джастина Фолка и выбор в пятом раунде драфта-2020 в «Сент-Луис».

В качестве компенсации «Харрикейнс» получили защитника Джоэла Эдмундсона, нападающего Доминика Бокка, а также выбор в седьмом раунде драфта-2021.

Также 27-летний Фолк подписал с «Блюз» новый контракт на семь лет и 45,5 миллиона долларов (6,5 млн долларов в год).

В прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх.

26-летний Эдмундсон в минувшем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (2+9) очков при полезности «+8». В плей-офф сыграл 22 игре и записал на свой счет 7 (1+6) баллов при полезности «-2».

19-летний Бокк был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2018 под общим 25-м номером. В этом сезоне он играет в чемпионате Швеции за «Регле».