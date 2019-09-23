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Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy
24.09.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны 40 номинантов на награду Golden Boy в 2019 году.
В список кандидатов попали: Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Жоау Феликс («Атлетико»), Кай Хавертц («Байер»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба – «Милан»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи, Рис Нелсон (оба – «Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба – «Рома»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Альбан Лафон («Нант»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), Бубакар Камара («Марсель»).
С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.
Golden Boy – ежегодная награда лучшему футболисту Европы не старше 21 года. Премия учреждена итальянским изданием Tuttosport.
Победитель определяется посредством голосования спортивных журналистов.
Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.
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Стали известны 40 номинантов на награду Golden Boy в 2019 году.
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