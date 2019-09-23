ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy

24.09.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны 40 номинантов на награду Golden Boy в 2019 году.

В список кандидатов попали: Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Жоау Феликс («Атлетико»), Кай Хавертц («Байер»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба – «Милан»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи, Рис Нелсон (оба – «Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба – «Рома»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Альбан Лафон («Нант»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), Бубакар Камара («Марсель»).

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Golden Boy – ежегодная награда лучшему футболисту Европы не старше 21 года. Премия учреждена итальянским изданием Tuttosport.

Победитель определяется посредством голосования спортивных журналистов. 

Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны 40 номинантов на награду Golden Boy в 2019 году.
 
Новости дня
Новости спорта
 
УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика