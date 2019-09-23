Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны 40 номинантов на награду Golden Boy в 2019 году.

В список кандидатов попали: Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Жоау Феликс («Атлетико»), Кай Хавертц («Байер»), Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба – «Милан»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи, Рис Нелсон (оба – «Арсенал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба – «Рома»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Альбан Лафон («Нант»), Бенуа Бадиашиле («Монако»), Бубакар Камара («Марсель»).

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Golden Boy – ежегодная награда лучшему футболисту Европы не старше 21 года. Премия учреждена итальянским изданием Tuttosport.

Победитель определяется посредством голосования спортивных журналистов.

Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник Маттейс де Лигт.